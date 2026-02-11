Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Aydın’ın toplumsal dokusuna dair çarpıcı istatistikleri gün yüzüne çıkardı. Toplamda 687 bin 109 Aydınlıya ev sahipliği yapan kadim şehirde, dışarıdan gelerek ikamet eden nüfusun yoğunluğu dikkat çekiyor. Elde edilen rakamlara göre Aydın sınırları içerisinde yaşamayı tercih edenlerin başında, komşu il İzmir’in nüfusuna kayıtlı vatandaşlar geliyor. Ege’nin bu iki önemli kenti arasındaki organik bağ, nüfus verilerinde de kendisini açıkça hissettiriyor.

Komşu iller ve Doğu Anadolu etkisi: Aydın’da yaşayanların dağılımı

Aydın’da ikamet eden farklı il nüfusuna kayıtlı vatandaşların detaylı dökümüne bakıldığında, 28 bin 375 kişilik temsiliyetle İzmirliler zirvedeki yerini koruyor. İzmir’i hemen ardından takip eden il ise şaşırtıcı bir demografik veri olarak karşımıza çıkıyor; 26 bin 484 kişi ile Ağrılılar, Aydın’daki en kalabalık ikinci yabancı nüfus grubunu oluşturuyor. Listenin üçüncü sırasında ise bir diğer komşu kent olan Denizli yer alıyor. Toplam 23 bin 989 Denizli doğumlu vatandaş, yaşamını Aydın genelinde sürdürüyor. Öte yandan, kentin kozmopolit yapısında en seyrek temsil edilen iller ise 293 kişiyle Yalova, 492 kişiyle Hakkari ve 613 kişiyle Bartın olarak kayıtlara geçiyor.

Aydınlılar en çok nereye göç ediyor? İzmir ilk sırada

Araştırmanın bir diğer ayağı olan Aydın nüfusuna kayıtlı kişilerin Türkiye genelindeki dağılımı incelendiğinde, Aydınlıların gurbet rotasının da yine Ege’nin metropollerine ve büyükşehirlere yöneldiği görülüyor. Verilere göre, tam 94 bin 226 Aydınlı yaşamını sürdürmek için İzmir’i tercih etmiş durumda. Bu devasa rakam, iki şehir arasındaki ekonomik ve sosyal entegrasyonun ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor. İzmir’in ardından Aydınlıların en çok rağbet gösterdiği ikinci adres 31 bin 820 kişiyle İstanbul olurken, turizm ve tarımın ortak paydada buluştuğu Muğla, 31 bin 342 Aydınlı ile üçüncü popüler durak olarak öne çıkıyor.

Anadolu’nun ucundaki Aydınlılar: En az tercih edilen rotalar

Aydınlıların yerleşik hayata geçme noktasında en az ilgi gösterdiği coğrafi bölgeler ise Türkiye’nin en doğusundaki iller oldu. İstatistiksel verilere yansıyan düşük rakamlar, Aydınlıların bu bölgelerle olan göç hareketliliğinin oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. Buna göre, sadece 73 Aydınlı Ardahan’da ikamet ederken, bu ili 85 kişiyle Kilis ve 87 kişiyle Bayburt takip ediyor. TÜİK’in 2025 yılına ait bu kapsamlı verileri, Aydın’ın hem bir göç odağı hem de çevre illere nüfus veren dinamik bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.