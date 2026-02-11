Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşandı. Kuşadası’ndan Söke yönüne doğru ilerleyen Tolgahan Çulha yönetimindeki motosikletin, seyir halindeyken kontrolden çıktığı öne sürüldü.

Temizlik aracına arkadan çarptı

İddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesi’ne ait süpürge aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 33 yaşındaki Tolgahan Çulha’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Çulha’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın kesin nedeninin, yapılacak teknik inceleme ve raporların ardından netlik kazanacağı bildirildi.

