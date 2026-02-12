Meteoroloji, Aydın genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yerel fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji yetkilileri, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda Aydın’da hava koşullarının gece saatlerinden itibaren sertleşeceğini bildirdi. İl genelinde güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli olmasının beklendiği, yağış anlarında ise yerel fırtına görülebileceği ifade edildi.

Rüzgar hızının 70 km/saat’e ulaşması bekleniyor

Açıklamada, rüzgarın zaman zaman etkisini artırarak saatte 50 ila 70 kilometre hızlara ulaşabileceği belirtildi. Özellikle yağışla birlikte kısa süreli ama etkili fırtına riskinin bulunduğu vurgulandı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.”

Vatandaşlara dikkatli olun çağrısı

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji, gelişmelerin takip edilmesini ve resmi uyarıların dikkate alınmasını istedi.