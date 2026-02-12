Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede hayata geçirmeyi planladığı yatırımlar için talep edilen 1,5 milyar TL’lik kredi yetkisi, Şubat ayı meclis toplantısında da karara bağlanamadı. Meclisteki görüşmelerde siyasi tartışmalar öne çıktı.

1,5 milyar TL’lik yatırım gündemi mecliste tartışıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında en önemli gündem maddelerinden biri, kent genelinde planlanan yatırımlar oldu. Belediye tarafından 17 ilçede gerçekleştirilecek projeler için İller Bankası’ndan kredi kullanılması ve bu kapsamda Özlem Çerçioğlu’na yetki verilmesi konusu yeniden ele alındı.

Ancak daha önce Ocak ayı toplantısında ertelenen “yatırımlar ve yetki” maddesi, bu ayki görüşmelerde de sonuçlanmadı. Mecliste yapılan oylamada CHP grubunun ret oyu vermesi üzerine kredi yetkisine ilişkin karar yine çıkmadı.

AK Parti’den “hizmet engelleniyor” eleştirisi

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Gürer, yatırım finansmanı için gerekli olan kredi yetkisinin verilmemesini eleştirdi. Gürer, söz konusu kredi talebinin 17 ilçede planlanan hizmetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olduğunu belirterek, mecliste alınan ret kararının yatırımların önünü kestiğini savundu.

Gürer, bir önceki ay ertelenen konunun yeniden gündeme getirildiğini ancak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin grup kararı doğrultusunda ret yönünde görüş bildirdiğini ifade etti. Bu durumun, yatırımların uygulanabilmesi için gerekli meclis kararının alınmasını engellediğini söyledi.

“Yatırım kararları meclis onayına bağlı”

AK Parti grubu, belediyenin planladığı projelerin hayata geçirilebilmesi için meclis kararının zorunlu olduğunu vurguladı. Gürer, meclis çoğunluğu tarafından alınan ret kararının Aydın’a yapılacak hizmetleri geciktirdiğini öne sürerek konuyu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını dile getirdi.

Siyasi tartışmalar meclis gündemine damga vurdu

Meclis toplantısında yatırım finansmanı konusu teknik bir gündem maddesi olmasının ötesinde siyasi tartışmalara sahne oldu. AK Parti grubu, kredi yetkisinin verilmemesinin kente sağlanacak kaynakların önünü kestiğini savunurken, CHP grubunun ret oyu kararın belirleyicisi oldu.

Şubat ayı meclis toplantısında alınan sonuçla birlikte, Aydın genelinde planlanan yatırımlar için kredi yetkisi konusu ilerleyen toplantılarda yeniden gündeme gelebilecek başlıklar arasında yer aldı.