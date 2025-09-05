Son Mühür - Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşlığına alınacağını açıkladı:

“Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız.”

Bu sözler futbol gündemine bomba gibi düştü.

Milli Takım kariyeri

İtalyan teknik direktör, A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 24 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Montella, milli takımda maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı.

Bu adımla birlikte Montella, Türk futbol tarihine adını yazdıran yabancı teknik direktörler arasına girecek. Türk vatandaşlığı sürecinin ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.