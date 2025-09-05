Son Mühür- Görevden alınan Özgür Çelik'in yerine CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü eski başkanlardan Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan'la birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceği öğrenildi.

Tekin'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kalabalık bir partili grubun da eşlik edeceği konuşuluyor.



Noter başvuruları tamam...



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla birlikte CHP İstanbul il başkanlığı koltuğuna oturacak olan Gürsel Tekin'i daha ilk mesai gününde olağanüstü kongre talebini gösteren Noter başvuruları bekliyor olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İstanbul il delegelerimiz bize diyorlar ki, 'Yenileyin İstanbul seçimlerini, görsünler delegenin iradesini'. Bu hafta görülür her bir delege notere gider, 'Seçim istiyorum. Kongre istiyorum.' der mesajı vermişti.

Özel'in işaret ettiği gibi, 655 İstanbul il kongresinden şu ana kadar Noter'e olağanüstü kongre için imza veren kongre delegesi sayısının 500'ü bulduğu öğrenildi.

Kongre için imza verenler arasında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu öğrenildi.



Şimdi ne olacak?



Gürsel Tekin'in önümüzdeki pazartesi günü CHP İstanbul il Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Noter imzalı olağanüstü kongre talebinin kendisine teslim edilmesi bekleniyor.

CHP Tüzüğünün olağanüstü kongrelerle ilgili 43.Maddesine göre en geç 45 gün içinde İstanbul il kongresinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu durumda Ekim ayının en geç 22 Ekim tarihine kadar İstanbul il kongresi için sandık kurulma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor.

