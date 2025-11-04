UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA, zorlu maçta görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı.

Buna göre karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.

Mücadele 6 Kasım Perşembe günü oynanacak

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te Çekya’da oynanacak. Fenerbahçe, grup aşamasında liderlik yarışını sürdürmek için sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Hollandalı ekip görevde olacak

Karşılaşmada düdük çalacak Allard Lindhout, Avrupa futbolunun deneyimli hakemleri arasında yer alıyor. Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. VAR odasında yine Hollandalı isimler görev yapacak: VAR’da Dennis Higler, AVAR’da ise Richard Martens bulunacak.