Beşiktaş’ta derbi yenilgisinin ardından kriz havası sürüyor. Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, yönetim düzeyinde hareketli saatler yaşamaya hazırlanıyor.

Başkan Serdal Adalı, kötü gidişatı masaya yatırmak ve yeni yol haritasını belirlemek amacıyla yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı.

Toplantı saat 18.00’de yapılacak

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısı bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesinin takımın son performansı, teknik heyetin geleceği ve ara transfer dönemi planlaması olduğu öğrenildi.

Kulüp kaynakları, Adalı’nın bu toplantıda “radikal kararlar alınabileceği” sinyalini yönetime ilettiğini belirtiyor.

Fenerbahçe yenilgisi bardağı taşırdı

Taraftarın büyük tepkisine neden olan Fenerbahçe mağlubiyeti, yönetimdeki gerilimi daha da artırdı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbide Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu fırsatları değerlendiremezken 3-2’lik skorla sahadan mağlup ayrılmıştı.