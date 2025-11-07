UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 0-0’lık sonuçla ayrılırken, maç boyunca yakalanan fırsatlar değerlendirilmedi. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı, uzatma dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu oldu.

90+5’te büyük tartışma: Jhon Duran yerde kaldı

Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahasında gerçekleşen pozisyon tansiyonu yükseltti. Fenerbahçeli Jhon Duran yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet penaltı beklerken, Hollandalı VAR hakemi Allard Lindhout pozisyonu ekran başında uzun süre inceledi.

VAR kararı tepki topladı: “Penaltı yok”

VAR incelemesinin ardından Lindhout, pozisyonda penaltı unsuru olmadığına hükmetti. Bu karar, hem Fenerbahçe cephesinde hem de sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar özellikle oyuncunun açık şekilde geriye doğru çekildiği görüntülerin “net bir penaltı” olduğunu savunarak hakemi eleştiri yağmuruna tuttu.

Sarı-lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya kısa sürede hareketlendi. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, “skandal karar”, “VAR yine görmedi” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, Avrupa maçlarında takımlarının hakem hatalarına maruz kaldığını ileri sürerek sert ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Tartışmalar büyürken, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın geçmişte yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Yıldırım, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı bir görüşmede, “UEFA Başkanı Ceferin benimle tanışmak istemiş, gittik tanışmaya. ‘En büyük şikeci UEFA’ dedim. Tak! Kaldı. İstiyorsan sana doküman göndereyim.’

ifadelerini kullanmış ve bu çıkışı uzun süre gündemde kalmıştı.