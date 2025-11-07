Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan “Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, afet ve savaş durumlarında vatandaşların korunmasını amaçlayan sığınakların yapımına ilişkin yeni düzenlemeleri içeriyor ve Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve bireyler tarafından yapılacak binalarda, nüfus yoğunluğu ve kullanım amacına uygun sığınak tipleri oluşturulacak. Özellikle 5 bin kişi ve üzeri kapasiteye sahip spor tesisleri, alışveriş merkezleri, otoparklar ve millet bahçelerinde sığınak inşası zorunlu hale getirildi. Yönetmelik kapsamında metro, yeraltı geçitleri, otoparklar ve çarşılar gibi alanların projelendirme sürecinde genel sığınak olarak değerlendirilebilmesi için gerekli altyapı koşulları belirlendi. Buna göre kişi başına en az 1 metrekare sığınak alanı, 2.40 metre tavan yüksekliği, havalandırma sistemi, acil aydınlatma, iletişim ekipmanları ve nükleer filtreleme sistemleri zorunlu olacak. Sığınaklar emsal hesabına dahil edilmeyecek. Ayrıca yapı kullanma izni verilen tüm binalardaki sığınak alanları AFAD kayıt sistemine işlenecek ve mevcut binalarda tespit edilen eksikliklerin 31 Aralık 2028’e kadar giderilmesi gerekecek.

Yönetmelikle, sığınaklar “basınç” ve “serpinti” olmak üzere iki kategoriye ayrılırken, özellikle serpinti sığınaklarının yapımına ilişkin zorunluluklar yeniden düzenlendi. Genel sığınak ihtiyacı ile yer seçimi kriterleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenecek. Buna göre, onaylı yapı ruhsatı eki mimari projede; 10’dan az bağımsız bölüme sahip sadece konut amaçlı yapılarda, emsal hesabına dahil alanı 1500 metrekareden küçük konut dışı binalarda, 1000 metrekareden küçük resmi yapılarda, toplam yatak kapasitesi 50 ve altında olan yurt, koğuş, otel gibi konaklama tesislerinde, 25 yatak ve altında kapasiteye sahip engelli, yaşlı, çocuk bakım evleri ile yataklı sağlık kuruluşlarında, ayrıca tarım ve hayvancılık yapılarıyla 2 bin metrekareden az imalat ve sanayi tesislerinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde sığınak yapma zorunluluğu bulunmayacak.



Ayrıca, sinema, tiyatro, eğlence merkezleri, otoparklar, garajlar, kapalı çarşılar ve pasaj gibi yapıların yeraltında inşa edilmesini teşvik etmek amacıyla belediyelerin her türlü kolaylığı sağlaması ve bu alanların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılabilmesi için gerekli önlemleri alması zorunlu hale getirildi.