Son Mühür - İsrail'in Gazze ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda, dünyaca ünlü "Vikingler" dizisinde Floki karakterini canlandıran İsveçli oyuncu Gustaf Skarsgård da yer alacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosu tüm insanlığın vicdanını yaralarken, Küresel Sumud Filosu da bu abluka duvarını aşmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Filoya katılacak

10 Eylül’de hareket edecek olan filo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsveçli tanınmış oyuncu Gustaf Skarsgård, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na (Freedom Flotilla Coalition) katılacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Skarsgård, Gazze’de devam eden insanlık dramına sessiz kalmanın artık mümkün olmadığını belirterek, filoya destek için katıldığını söyledi. Ayrıca, dünya çapındaki duyarlı insanların bu konuda seslerini yükseltmelerinin önemine dikkat çekti.