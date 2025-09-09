Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü ülkenin güneydoğu açıkları olarak kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana geldi

USGS tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Depremin ardından bölgede tsunami riski olabileceğine dair uyarı yapıldı.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bölgedeki yerel halkın olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

En aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Vanuatu, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ada ülkesi, daha önce de yıkıcı depremlerle sarsılmıştı.

2024’te 14 kişi hayatını kaybetmişti

17 Aralık 2024’te başkent Port Vila’nın 30 kilometre açığında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu büyük sarsıntıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce evde ağır hasar meydana gelmişti.