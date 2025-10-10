Son Mühür- Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, eşi David Beckham ile 25 yıldır süren evliliklerinde aralarındaki bağı güçlü tutan sırları paylaştı. Beckham, küçük ama anlamlı jestlerin evliliklerini canlı tuttuğunu belirterek, eşinin kendisini güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Küçük jestler ve günlük alışkanlıklar

51 yaşındaki Victoria Beckham, The Sun’a verdiği röportajda, evliliklerinde küçük detayların önemine dikkat çekti. "Birbirimize hala küçük notlar bırakıyoruz. O bana yemek pişirebiliyor, ben de seyahate çıkmadan önce vitaminlerini hazırlıyorum.

Bu tür küçük şeyler, bağımızı kuvvetli tutuyor" ifadelerini kullandı. Ünlü çift, yoğun şöhretlerine rağmen sıradan anlardan keyif almayı ihmal etmiyor. Victoria, "Geçen hafta sonu kırsalda yerel bir mekânda öğle yemeği yedik ve hâlâ birlikte çok eğleniyoruz. En önemlisi, o beni güldürüyor" dedi.

Horlama sorunu için pratik çözüm

Victoria Beckham, belgeselde eşi David Beckham’ın horlama sorununa dair samimi bir detay da paylaştı. Moda tasarımcısı, bu sorunu kulak tıkacı kullanarak aştığını açıkladı.

Belgeselde aile ve geçmişe dair açıklamalar

Victoria Beckham’ın yeni Netflix belgeseli, onun şarkıcılıktan moda dünyasına uzanan kariyerine odaklanıyor. Ayrıca Beckham ailesinin özel yaşamına dair detaylar da belgeselde yer alıyor. Victoria, dört çocukları Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) ve Harper (12) ile kurdukları aile düzeninden bahsetti.

Belgeselde, David Beckham’ın geçmişte adı geçen aldatma iddiaları ve Victoria’nın zaman zaman mutsuz görünmesi gibi konulara da yer veriliyor. Victoria, bu döneme ilişkin olarak, "Kendimi mutsuz gösteren durumların bir kısmı ondan kaynaklanıyordu" ifadelerini kullandı