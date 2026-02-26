Son Mühür - Galatasaray, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Devler Ligi’ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, sezon başında UEFA’dan önemli bir gelir elde ederken Juventus’u eleyerek bu kazancı daha da artırdı. Peki, Galatasaray UEFA’dan toplamda ne kadar gelir sağladı, Juventus eşleşmesi kulübe ne kazandırdı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro gelir elde etti. Grup aşamasında oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, performans primlerinden 7 milyon euro kazanırken lig sıralamasına bağlı olarak da 5,08 milyon euroluk ek gelir elde etti. Ayrıca UEFA yayın havuzu payından ortalama 8,41 milyon euro ve UEFA katsayı gelirlerinden 2,42 milyon euro kazanan Galatasaray, son 16 turuna yükselmesiyle 1 milyon euro daha kasasına koydu. Juventus’u elemesiyle birlikte 11 milyon euroluk ödülün sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, tüm kalemler toplandığında 2025/26 sezonunda UEFA’dan yaklaşık 53,5 milyon euro gelir elde etmiş oldu.

Galatasaray, Juventus'u eledi ne kadar kazandı?

Bu sezonun en dikkat çeken başarısı ise Juventus karşısında alınan tur oldu. İlk maçta rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta deplasmanda normal süresi 3-0 geride kapansa da uzatma dakikalarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle turu geçmeyi başardı. Bu zafer, sportif başarıyla birlikte kulübün mali tablosuna da önemli katkı sağladı ve Juventus’u eleyen takım olarak elde edilen 11 milyon euroluk ek ödül, toplam UEFA gelirini 53,5 milyon euro seviyesine taşıdı.