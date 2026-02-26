Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus’a uzatma dakikalarında 3-2 yenildi. İlk karşılaşmayı 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 7-5’lik skor avantajıyla son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ortaya koyduğu performansla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Juventus’un üçüncü golünün ardından yaptığı sevinç ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Genç oyuncunun o anları hem İtalya’da hem de Türkiye’de geniş yankı uyandırarak maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.