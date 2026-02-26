Türk futbolunun Avrupa'daki üç temsilcisi Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor açısından kritik bir gün olan 27 Şubat Cuma, sezonun kalan bölümünü şekillendirecek eşleşmeleri gün yüzüne çıkaracak. Peki Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi takım kiminle eşleşecek? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Organizasyon Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Lig aşamasını ilk 8'de bitiren Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City doğrudan son 16'ya yükseldi. Play-off turunu geçen Galatasaray, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen ve Bodo/Glimt ise diğer son 16 takımları arasında yer aldı.

Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray, son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak. Kura çekiminin ardından eşleşmenin hangi takımla olacağı netleşecek. Son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kurası saat kaçta?

Avrupa Ligi kura çekimi aynı gün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, ilk maçta Nottingham Forest'a evinde 3-0 mağlup olmuş ve bu akşam İngiltere'de rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler bu zorlu engeli aşması halinde Real Betis veya Midtjylland ile eşleşecek.

Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 16.00'da yapılacak. Samsunspor, ilk maçta Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenmiş ve bu akşam Samsun'da oynayacağı rövanşla tur biletini almaya çok yakın görünüyor. Kırmızı-beyazlılar turu geçmeleri durumunda Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de son 16 turu karşılaşmaları 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Her üç turnuvanın kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek. Ayrıca yayıncı kuruluşlar aracılığıyla da kura organizasyonlarının ekranlara gelmesi bekleniyor. Kura törenlerinde yalnızca son 16 turu eşleşmeleri değil, olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Bu durum özellikle Galatasaray'ın olası çeyrek final rakibini de gözler önüne serecek. Sarı-kırmızılıların son 16'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Monaco/PSG ile Barcelona/Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşması söz konusu olabilir.