Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmada aldığı 5-2’lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5’lik skorla son 16 turuna kalmayı başardı.

''Hangisini tercih edersin?"

Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’e, "Bir sonraki turda Liverpool veya Tottenham var. Hangisini tercih edersin?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Osimhen'den Liverpool sözleri

CBC Sports Golazo’ya konuşan Nijeryalı yıldız, "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak onlar için. Şimdi kimle karşılaşırsak karşılaşalım, fazla bir şey söyleyemem ama Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim. Ama gelirlerse elbette işi çözeceğiz. Ama kolay olmayacak. Burası Şampiyonlar Ligi. Hiçbir takım kolay değil" dedi. Osimhen’in “Liverpool’dan kaçmayı tercih ederim” sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.