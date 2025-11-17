Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyunu terk etti.

Maçın ilk yarısında bacağının arka kısmını tutarak yerde kalan Osimhen, acı içinde sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Nijerya teknik heyetinden ilk açıklama

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız oyuncunun devre arasında hissedilen ağrı nedeniyle değiştirildiğini belirterek, “Bacağının arkasında rahatsızlık hissettiği için riske etmek istemedik” dedi.

Yakın arkadaşından sakatlık detayı

Galatasaray taraftarlarının büyük endişeyle beklediği gelişme, Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır. Doğru değerlendirme ve tıbbi bakım için kısa sürede Galatasaray’a dönecek. İlk göstergeler ciddi olmadığını söylüyor.”

Kesin durum İstanbul’daki kontrollerden sonra netleşecek

Galatasaray sağlık ekibi, Nijeryalı yıldızın Türkiye’ye dönmesiyle birlikte detaylı tetkiklere başlayacak. Osimhen’in tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, İstanbul’da yapılacak MR ve fiziksel testler sonrası belli olacak.