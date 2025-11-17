Almanya Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu Serge Gnabrynin geleceğine ilişkin kritik bir dönemeçten geçiyor. Sözleşmesinin bitimine yaklaşan 30 yaşındaki futbolcu için menajeri Thorsten Wirth, Sky Sport DE’ye yaptığı açıklamada oyuncunun kulüpte kalmaya “oldukça sıcak baktığını” söyledi.

Wirth, Gnabry’nin yaz döneminde üstlendiği yeni rolün kendisine iyi geldiğini belirterek,

“Serge her zaman sürpriz yapabilen bir oyuncu. Yaz kampında yeni görevini benimsemesi ve pozitif bir ivme yakalaması harikaydı.” ifadelerini kullandı.

“Her iki taraf da birbirinin değerini biliyor”

Gnabry’nin kulüpteki atmosferden memnun olduğunu vurgulayan Wirth, sözleşme görüşmelerinin seyrine ilişkin de önemli mesajlar verdi:

“Sözleşmesi bitiyor ama kendini çok rahat hissediyor. Bayern’de geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor. Hem kulüp hem Serge birbirinin değerini çok iyi biliyor.”

Bu açıklamalar, tarafların masaya oturmaya hazır olduğu şeklinde yorumlandı.

Bayern yeni sözleşmede maaş indirimi planlıyor

Öte yandan Alman basınında yer alan haberler, Bayern Münih yönetiminin Gnabry’ye sunacağı yeni kontratta maaş kesintisi yapmayı planladığını öne sürüyor.

Bu durumun, görüşmelerde en kritik başlıklardan biri olacağı belirtiliyor.

Bu sezonki performansıyla güven verdi

Gnabry, bu sezon Bayern forması altında hücum hattında önemli sorumluluklar üstlendi.

Yıldız oyuncu:

15 maç

4 gol

4 asist

istatistikleriyle takımın skor yüküne doğrudan katkı sağladı. Antrenör ekibi, özellikle çok yönlü oyun karakteri ve tecrübesi nedeniyle Gnabry’nin takımda kalmasını isterken, teknik performansının kontrat görüşmelerini olumlu etkilediği belirtiliyor.