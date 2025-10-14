Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubunun son haftasında Nijerya, sahasında Benin’i ağırladı. Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, rakibini 4-0’lık net bir skorla mağlup etti.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, maçta üç kez fileleri havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmanın 3., 37. ve 51. dakikalarında ağları sarsan Osimhen’e, 90. dakikada Frank Onyeka eşlik etti.

Osimhen 82 dakika sahada kaldı

Maça ilk 11’de başlayan Victor Osimhen, 82 dakika sahada kalarak etkili bir performans sergiledi. Yıldız forvetin yüksek formu, yalnızca skora değil, takımın genel oyun temposuna da damgasını vurdu.

Nijerya ikinciliğe yükseldi

Karşılaşma öncesi 14 puanla üçüncü sırada yer alan Nijerya, bu galibiyetle puanını 17’ye yükseltti ve averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti.