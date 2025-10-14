Vincenzo Montella günümüzde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak görev alıyor. Futbol dünyasında uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınıyor. Montella, teknik adamlıktan önce İtalya'nın ünlü kulüplerinde forvet olarak forma giydi. Özellikle Roma'daki dönemi, elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Serie A şampiyonluğu yaşadı, golcü kimliğiyle öne çıktı. Futboldan teknik direktörlüğe geçtikten sonra hem İtalya hem Türkiye'de önemli görevler üstlendi.

Hayatının başlangıcında İtalya'nın Campania bölgesindeki Castello di Cisterna'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak başladı, ardından profesyonelliğe geçti. Empoli, Genoa, Sampdoria ve Roma gibi kulüplerde oynadı. İtalyan futbolunun "Aeroplanino" lakaplı sevilen isimlerinden biri oldu. Kariyeri boyunca Torino, Fiorentina ve Adana Demirspor gibi takımlarda da teknik direktörlük yaptı.

Montella Nereli?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974’te İtalya’nın Campania bölgesinde yer alan Castello di Cisterna kasabasında doğdu. Burada çocukluk yıllarını geçirdi. İtalya'nın güneyinden gelen futbolcular arasında bulunuyor. Köklerini ve futbol sevgisini bu bölgede oluşturdu.

Montella özel hayatında mutlu bir aile yaşantısına sahip. 2010 yılında müzik prodüktörü Rachele Di Fiore ile evlendi. İkilinin evliliği uzun süredir devam ediyor. Montella ve eşi iki çocuk sahibi. Çocuklarının isimleri Alessio ve Maddalena. Eşi Rachele Di Fiore İtalya'nın Foggia bölgesinde doğdu ve sanatla ilgileniyor. Rachele Di Fiore, müzik prodüktörlüğünün yanında sosyal medyada da aktif bir profille öne çıkıyor.

Kimdir?

Montella, futbolculuk döneminde ceza sahasında bitirici vuruşları ve gol sevincindeki kollarını kanat gibi açmasıyla “Küçük Uçak” (Aeroplanino) lakabıyla biliniyor. Kariyerinde Roma’da Serie A şampiyonluğu, Coppa Italia finali ve İtalya A Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda forma giymek gibi önemli başarılar kazandı. Teknik direktör olarak ise çeşitli Serie A takımlarında ve Adana Demirspor’da çalıştıktan sonra Eylül 2023’te Türkiye A Milli Takımı’nın başına geçti. Montella'nın futbol ve antrenörlük serüveni, Avrupa ve Türkiye’deki genç futbolculara ilham oluyor.

Montella, tecrübeli futbol kariyeri ve aile yaşantısıyla futbol dünyasında saygın bir isim olarak adından söz ettiriyor.