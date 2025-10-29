Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ortaöğretim ve yükseköğrenim kapsamındaki burs başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Öğrenciler, başvuru sürecini tamamladıktan sonra burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. VGM'nin bursları, ekonomik destek arayan öğrenciler için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru ve sonuç sorgulama işlemleri dikkatle takip ediliyor.

2025 burs başvurularında ortaöğretim için başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Yükseköğrenim bursu için ise başvurular 21-31 Ekim günlerinde alındı. Başvuruların ardından kurum değerlendirme sürecini başlatıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte destekten yararlanmaya başlıyor. Başvuru sonuçlarının henüz açıklanmadığı, resmi duyuru yapıldığında öğrencilerin bilgilendirileceği bildirildi.

VGM burs sonuçları nasıl sorgulanır?

VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Burs sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, VGM'nin burslar bölümüne kimlik bilgisiyle giriş yaparak durumunu görebiliyor. Sonuçlar ilan edildiğinde, başvuru yapan herkesin sisteme giriş yaparak kendi sonucunu kontrol etmesi yeterli oluyor. İlk ödeme, burs kazananların hesap açım işlemleri tamamlandıktan sonra, başvurudan ödeme yapılan aya kadar geriye dönük şekilde gerçekleşiyor. Bu süreçte, öğrenciler işlemlerini online olarak takip edebiliyor.

2025 yılı VGM burs miktarları

2025 Ocak ayı itibarıyla belirlenen yeni burs miktarları verilere göre şöyle: Ortaöğrenim için aylık 1.250 TL, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler için ise aylık 3.000 TL olarak açıklandı. Yararlanıcılar, bu tutarlara göre yılda toplamda binlerce lira ekonomik yardım elde ediyor. Öğrenci sayısına bağlı olarak VGM toplamda milyonlarca lira burs desteği sağlıyor. 2026 yılına girildiğinde yeni ücret güncellemesi yapılacağı belirtiliyor.

VGM bursları kimler alabilir?

VGM burslarından yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ilgili eğitim kurumlarında öğrenim görmek gerekiyor. Ortaöğretim ve yükseköğrenimde okuyan öğrenciler belirlenen başvuru dönemlerinde online formu dolduruyor. Değerlendirme süreci sonunda burs almaya hak kazananlar açıklanıyor. Özellikle aile geliri düşük olan ve eğitimde destek ihtiyacı olan öğrenciler için VGM bursları büyük önem taşıyor. Her yıl on binlerce öğrenci bu imkandan faydalanıyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçlar ilan edildiğinde öğrenciler açıklamaları dikkatle takip ederek burs hakkı kazananlar arasında olup olmadıklarını öğrenebiliyor. Burs miktarları ve ödeme takvimi her eğitim yılı başında güncelleniyor. Öğrenciler, burs gelirlerini eğitim harcamalarında kullanarak daha rahat bir öğrenim süreci geçirebiliyor.