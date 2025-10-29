Ozbi sahne adıyla bilinen rap sanatçısı, son yıllarda özgün tarzı ve toplumsal mesaj içeren şarkılarıyla öne çıktı. Gençlik döneminden bu yana müziğe duyduğu ilgi ve yazdığı sözlerle, Türk rap sahnesinde kendisine önemli bir yer edindi. İstanbul doğumlu Ozbi, müzik kariyerinin başından itibaren hem solo projelerde hem de iş birliklerinde aktif oldu.

Sanatçının gerçek adı Onur Dursun. Erzincan kökenli bir aileden gelen Ozbi, İstanbul’un Kâğıthane semtinde 30 Ocak 1986’da doğdu. 14 yaşında rap müziğe yönelerek kısa sürede kendi tarzını oluşturdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde sürdürdü ancak mezun olmadı. Oyunculuk eğitimi de alan sanatçının hayatında önemli bir dönemeç, Gezi Parkı olayları sırasında yayımladığı “Asi” adlı parçadır.

Ozbi kimdir?

Onur Dursun, sahne adıyla Ozbi, 39 yaşında İstanbul doğumlu ve Erzincan kökenli bir rapçi. Kâğıthane’de büyüyen Ozbi, müziğe lise yıllarında başladı ve zamanla kendi sözlerini yazıp yorumlamaya yöneldi. Eğitim hayatını yarıda bırakarak müzikle daha fazla ilgilenmeye başladı. 2014’te çıkardığı “Halk Edebiyatı” albümüyle adını duyurdu. Sanatçının kariyerinde önemli bir yeri olan “Rakılı Live” serisi ise Gülce Duru ile birlikte yürüttüğü projeler arasında yer alıyor.

Ozbi, toplumsal meseleleri işlerken şiirsel bir anlatım tercih ediyor. “Susamam” projesinde birçok sanatçı ile birlikte yer aldı ve sosyal sorumluluk temasını öne çıkardı. Son yıllarda solo albümler ve iş birlikleriyle müziğini daha geniş kitlere ulaştırdı.

Yaşı ve memleketi

Ozbi, 1986 doğumlu ve şu an 39 yaşında. Doğumu İstanbul’un Kâğıthane semtinde gerçekleşti. Ailesi ise Erzincanlı. Sanatçının gençlik yılları ve müziğe başlaması, İstanbul’un kültürel atmosferinde şekillendi. Özellikle 2010’lu yıllardan itibaren rap müziğin Türkiye’de popülerleşmesinde etkili isimlerden biri haline geldi.

Öne çıkan albümleri ve şarkıları

Ozbi’nin müzik listesinde çeşitli solo ve iş birliği projeleri yer alıyor. Solo albümleri “Halk Edebiyatı” (2014), “Serserilik ve Şiir” (2018), “Rakılı Live” (2016, 2017, 2020) ve yeni doğan kızı için özel olarak yaptığı “Dünya’m 20:24” (2020). Özellikle “Asi”, Gezi Parkı dönemiyle özdeşleşen parçası olarak ön plana çıkar. Şanışer’in düzenlediği “Susamam” projesinde aktif rol aldı. Ayrıca Murathan Mungan ile “Gecenin Eldiveni”, rakılı canlı performansları ve birbirinden farklı projeleriyle son yıllarda müzik dünyasında dikkatleri üzerine topladı.

Ozbi’nin toplumsal mesajları, şiirsel üslubu ve deneysel yaklaşımları onu farklı kılan başlıca unsurlar. Hem bireysel hem de toplu projelerde aktif olan sanatçı, her zaman özgün bir içerik ortaya koyuyor.