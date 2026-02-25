Vestel Elektronik’in, yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa pazarındaki talep daralmasının yarattığı baskı nedeniyle 500 milyon doları aşan borcunu yeniden yapılandırmak için yapmış olduğu hamleyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in haberine göre, Vestel'in bankalarla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldiği öne sürüldü. Sürecin, şirketin finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kısa vadeli borçlar uzun vadeye yayılacak

Ekonomi çevrelerinde yer alan bilgilere göre Vestel Elektronik, kısa vadeli Türk lirası cinsi borçlarını daha uzun vadeli döviz kredileriyle değiştirmeyi planlıyor. Bu adımın, finansman maliyetlerini azaltarak nakit akışını rahatlatması amaçlanıyor.

Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Avrupa talebindeki daralma baskı oluşturuyor

Vestel’in en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da tüketici talebinin zayıflaması, gelirler üzerinde baskı yaratıyor. Talepteki yavaşlama ve artan finansman giderleri, şirketin nakit yönetimini daha zorlu hale getiren başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Hisselerde sert değer kaybı yaşandı

Borç yükü ve likiditeye ilişkin endişeler, şirketin piyasa performansına da yansıdı. Vestel hisseleri 2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 60 değer kaybederken, Mayıs 2029 vadeli dolar cinsi tahvillerin fiyatı da son haftalarda gerileyerek yaklaşık 70 sent seviyelerine kadar düştü.

Zorlu Holding’den finansal yeniden yapılandırma adımları

Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding, yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl finansal yeniden yapılandırma adımları atmıştı. Grup bünyesindeki yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kısa vadeli TL borç, 15 yıla yayılan uzun vadeli euro cinsi kredilere dönüştürüldü.

Bunun yanı sıra verimlilik artışı hedefi doğrultusunda varlık satışları ve istihdam optimizasyonu gibi önlemler de devreye alındı.

İflas iddiaları yalanlanmıştı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, daha önce yaptığı açıklamada şirketin iflas edeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, Çinli yatırımcılarla ortaklık veya satış görüşmeleri yapıldığı yönündeki haberleri de reddetmişti.

Sürecin finansal dengeye katkı sağlaması bekleniyor

Uzmanlar, borç yapılandırmasının tamamlanması halinde Vestel’in finansman yükünü hafifletebileceğini ve piyasa güveninin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Sürecin sonucu, şirketin orta vadeli finansal performansı açısından kritik önem taşıyor.

