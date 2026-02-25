Son Mühür- Haftanın üçüncü işlem gününe yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ardından gelen satışlarla 13.800 puan seviyesine kadar geriledi.

Borsadaki aşağı yönlü hareketlenmeyi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, düşüşün iki ana nedeni olduğuna işaret etti.

İki ana sebep var...



''Hafta başından bu yana aslında Borsa İstanbul iyi bir seyir izlemişti'' hatırlatmasında bulunan Murat Bilen,

''Bugünkü düzeltmenin başlıca iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi vadeli kontratlarda ay sonu itibari ile kapanışların olacak olması.

İkincisi de İran’a yönelik olarak hafta sonu Amerika’nın vurabileceğine yönelik sinyallerin güçlenmesi'' ifadelerine yer verdi.

''Bir süredir Uzak Doğu piyasasıyla korele hareket ediyorduk ama Borsa İstanbul bugün korelasyonu bozdu'' diyen Murat Bilen,

''Uzak Doğu bugün yüzde 1.30 artı olmasına rağmen biz yüzde 1,30 oranında satışı yedik. Destek olarak 13.711 seviyesi görünüyor. Ayrıca 13.507 seviyesinde de bir destegimiz bulunuyor şimdilik.

Elbette 14.000’in üzerinde kalamadığımız sürece aşağı yönlü eğilimin devam etmesi mümkün'' değerlendirmesinde bulundu.



Bilançolar iyi gelmiş olsa da...



''Bugün özellikle sanayi sektörünün sert satış yediğini görüyorum. Sanayi sektörü öncülüğünde satışlar geldi'' mesajı veren Murat Bilen,

''Diğer yandan bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilançoların aslında bazıları çok iyi geldi. Bugün Aselsan bilançosu mesela çok iyi gelmişti. Fakat bu da bir beklenti daha önceden satın alındığı için beklenti bitti düşüncesiyle satışları gerçekleştiriyor.

Her bilanço döneminden sonra da bir miktar satış geldiğini unutmamak lazım'' hatırlatmasında bulundu.