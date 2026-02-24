Koç Holding (KCHOL), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl geneline ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre holding, yılın son çeyreğinde piyasa tahminlerini aşan güçlü bir kârlılık performansı sergiledi.

Son çeyrekte kâr beklentileri geride bıraktı

Koç Holding, 2025’in son çeyreğinde 7,02 milyar TL net kâr elde etti. Piyasa beklentileri bu dönemde yaklaşık 4,05 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Açıklanan sonuçlar, holdingin operasyonel dayanıklılığını ve güçlü finansal yapısını ortaya koydu.

Yıllık net kârda dikkat çeken artış

Holding, 2025 yılının tamamında 22 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %1187 oranında artış anlamına geliyor.

Bu güçlü artış, portföy çeşitliliği ve iştiraklerin performansındaki iyileşmenin finansallara olumlu yansıdığını gösterdi.

Satış gelirleri 2,75 trilyon TL’ye ulaştı

Koç Holding’in 2025 yılı toplam net satış gelirleri 2,75 trilyon TL olarak gerçekleşti. Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerindeki geniş faaliyet ağı, gelir büyümesinde belirleyici rol oynadı.

"Memleketimize güvendik ve inandık!"

Bilançonun açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, "Koç Topluluğu olarak kuvvetli mali gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük. Her zaman olduğu gibi kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını titizlikle değerlendirip yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. 2025 yılındaki 3,7 milyar ABD doları yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 16,1 milyar ABD doları kombine yatırıma ulaştık; memleketimize güvendik ve inandık." ifadelerini kullandı.