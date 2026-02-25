Yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği Akbank kar payı dağıtım teklifi resmiyet kazandı. Yönetim kurulunun genel kurula sunacağı teklife göre hisse başına ciddi bir nakit ödeme yapılması planlanıyor. İşte Akbank temettü 2026 hakkında tüm detaylar...

Akbank hisse başına ne kadar temettü dağıtacak?

Yönetim kurulunun 24 Şubat 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, Akbank 2025 mali yılında elde ettiği 57,2 milyar TL net kardan ortaklarına toplam 11,44 milyar TL brüt nakit kar payı dağıtmayı teklif etti.

Bu rakam, bankanın 5,2 milyar TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin yüzde 220,18'ine karşılık geliyor. Pay başına brüt 2,2018 TL, stopaj kesintisi sonrası ise net 1,8715 TL temettü ödenmesi öngörülüyor.

Akbank temettü ödeme tarihi ne zaman?

Genel kurul tarafından onaylanması halinde Akbank temettü ödemeleri 26 Mart 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Nakit kar payının hissedarlara yatırılacağı tarih ise 30 Mart 2026 olarak belirlendi.

Temettüden faydalanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden önce AKBNK hissesini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

Akbank'ın 2025 yılı kar dağıtım planı nasıl şekillendi?

Bankanın açıklamasına göre 57,2 milyar TL'lik net kardan yapılan dağıtım planı şu şekilde:

Ortaklara toplamda 11,44 milyar TL brüt nakit kar payı ayrıldı. Bu tutarın 260 milyon TL'si birinci temettü, 11,18 milyar TL'si ise ikinci temettü olarak belirlendi. Ayrıca 1,11 milyar TL kanuni yedek akçe ayrılırken, kurumlar vergisi istisnası kapsamındaki 74 milyon TL özel fon hesabına aktarılacak. Kalan tutar ise olağanüstü yedeklere kaydedilecek.

Akbank temettü yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Ödenmiş sermayenin yüzde 220'sini aşan temettü oranı, Akbank'ın güçlü karlılık performansının yatırımcıya yansımasını ifade ediyor. Bankacılık sektöründe bu düzeyde bir kar payı dağıtımı, AKBNK hissesini temettü odaklı portföyler açısından öne çıkan seçeneklerden biri haline getiriyor. Teklifin kesinleşmesi için genel kurul onayı bekleniyor.