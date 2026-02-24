İlk kez 2018 yılında bin lira ile başlayan ve geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 33,3'lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ikramiyeler için yeni bir artış beklentisi oluştu. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte 'bayram ikramiyesi ne kadar 2026' sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. Hükümet kanadından Meclis'e sunulacak torba yasa maddeleri beklenirken, kulislerde konuşulan rakamlar ve olası zam oranları heyecan yarattı. Emekliler, artan yaşam maliyetleri karşısında 'nefes aldıracak' bir düzenleme bekliyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Ankara kulislerinde ikramiye artışı için 4 farklı formül üzerinde duruluyor. Mevcutta 4.000 TL olan bayram ikramiyesi için konuşulan senaryolar şöyle:

Asgari Ücret Formülü: Eğer ikramiyeye, asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranında zam yansıtılırsa yeni tutar 5.080 TL 'ye yükselecek.

Eğer ikramiyeye, asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranında zam yansıtılırsa yeni tutar 'ye yükselecek. SSK ve Bağ-Kur Zammı Formülü: Emeklilere yılbaşında yapılan yüzde 12,19'luk zam oranı baz alınırsa, ikramiye 4.487 TL olacak.

Emeklilere yılbaşında yapılan yüzde 12,19'luk zam oranı baz alınırsa, ikramiye olacak. Memur Zammı Formülü: Memur ve memur emeklisine uygulanan yüzde 18,6'lık artış oranı uygulanırsa rakam 4.744 TL 'yi bulacak.

Memur ve memur emeklisine uygulanan yüzde 18,6'lık artış oranı uygulanırsa rakam 'yi bulacak. Enflasyon Formülü: 2025 yılı enflasyonu olan yüzde 30,89'luk oran dikkate alınırsa, bayram ikramiyesi 5.235 TL seviyesine çıkacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilerin bir diğer merak konusu ise ödeme tarihleri. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor.

Genel uygulama olarak bayramdan önceki hafta yapılan ödemeler için bu yılki takvimin 9 Mart ile 15 Mart haftası olması bekleniyor. Kesin ödeme günlerinin Mart ayının ilk haftası içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması öngörülüyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramı) ödenen toplamda 8.000 TL'lik (mevcut rakamla) bu haktan sadece emekliler değil, geniş bir kesim yararlanabiliyor. SGK'dan gelir ve aylık alan şu kişiler de zamlı ikramiyeden faydalanacak:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Malullük aylığı alanlar,

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması olup Türkiye'den kısmi gelir alanlar.