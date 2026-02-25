Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,89 puan azalışla günü 14.050,83 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.01'lik düşüşle 14.049 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.950 ve 13.850 puanın destek, 14.250 ve 14.350 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler Nividia'nın açıklayacağı rakamlarda...



Küresel piyasalarda, teknoloji devi Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya borsaları da yukarı yönlü hareketliydi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yükselişini sürdüren ons altın 5.189 dolardan, gram altın 7.319 liradan,

gümüş 90.315 dolardan,

Brent petrol 71.02 dolardan,

Bitcoin 65.060 dolardan alıcı buluyor.

