Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz sektöründe milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren köklü bir değişim sürecine imza attı. 21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren yeni mevzuat düzenlemesi, abonelik işlemlerinden faturalandırmaya kadar pek çok noktada vatandaşın lehine esneklikler getiriyor. Sektördeki hizmet kalitesini standardize etmeyi amaçlayan bu adımın, özellikle dar gelirli aileler için finansal bir nefes alanı oluşturması ve piyasadaki abone hareketliliğini ivmelendirmesi bekleniyor.

Finansal Yük Hafifliyor: Bağlantı ve güvence bedellerinde esneklik

Yeni yönetmelik kapsamında, doğal gaz sistemine ilk kez dahil olacak vatandaşlar için en büyük maliyet kalemi olan bağlantı bedelinde taksit sınırı esnetildi. Daha önce daha dar kapsamlı uygulanan ödeme kolaylığı, kredi kartı kullanımlarında 6 aya kadar çıkarılarak erişilebilirlik artırıldı. Bunun yanı sıra, sosyal devlet ilkesi gereğince yaşlı aylığı alan ve düzenli sosyal yardım desteğine ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşlar için güvence bedeli muafiyeti getirildi. Bu düzenleme ile ihtiyaç sahibi grupların doğal gaz konforuna herhangi bir ek teminat yükü altına girmeden ulaşmaları hedefleniyor.

Gecikmiş okumalara zorunlu taksit güvencesi

Tüketici haklarını koruma altına alan bir diğer kritik madde ise faturalandırma süreçlerine odaklanıyor. Dağıtım şirketlerinden kaynaklanan operasyonel nedenlerle sayaç okuma işleminin gecikmesi durumunda ortaya çıkan yüklü faturalar, artık vatandaşın bütçesini tek seferde sarsmayacak. Mevzuat uyarınca, bu tip gecikmeli dönemlere ait yüksek tutarlı faturaların en az 4 taksite bölünmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği, fatura tutarı ve son ödeme tarihi bilgilerinin abonelere SMS yoluyla bildirilmesi uygulaması da yasal bir standart olarak sisteme dahil edildi.

Dijitalleşen sektör: 10 milyon kağıt tasarrufu ve ev Konforunda abonelik

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, sektörün teknolojik dönüşümünün altını çizerek dijital arşiv ve e-fatura projeleri sayesinde devasa bir çevresel kazanım elde edildiğini belirtti. Bugüne kadar 10 milyondan fazla kağıdın geri dönüşüme kazandırıldığını ifade eden Arslan, abonelik fesih işlemlerinin yarısının, sözleşme işlemlerinin ise dörtte birinin artık dijital kanallar üzerinden yürütüldüğünü kaydetti. 81 ilde 23 milyon aboneye ulaşan sektörde, müşteri memnuniyetinin yüzde 95 seviyelerine ulaştığı bilgisini paylaşan Arslan, e-Devlet entegrasyonu ile işlemlerin "ev konforunda" tamamlanabildiğini vurguladı.

Başkentte "2026 Abone yılı" ilan edildi: Ankara'nın her noktasına hizmet

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Ankara özelinde yürütülen yatırım hamlelerini ve yeni döneme dair stratejik hedefleri paylaştı. Son üç yılda şehre kazandırılan 5,5 milyon metrelik devasa şebeke hattıyla hizmet ağını genişlettiklerini belirten Yüksel, 2026 yılını "Abone Yılı" ilan ettiklerini duyurdu. Özellikle kırsal mahallelere doğal gaz arzı sağlayarak "köye dönüş" projelerine destek olmayı amaçlayan şirket, finansal kuruluşlarla iş birliği yaparak iç tesisat projeleri için de uygun kredi imkanları üzerinde çalışıyor. Başkentgaz, abonelerinin yüzde 50’sinin işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği güçlü bir dijital altyapıyla hizmet vermeye devam ediyor.

