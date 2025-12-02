Son Mühür- Capri Holdings Üst Yöneticisi (CEO) John D. Idol, satıştan elde edilecek gelirin büyük bölümünün şirket borçlarını azaltmak amacıyla değerlendirileceğini söyledi. Idol, bu adımın bilançoyu güçlendireceğini ve finansal kaldıraç oranını önemli ölçüde düşüreceğini ifade etti.

İdari yükün azalmasıyla birlikte şirketin önümüzdeki süreçte yatırım ve büyüme stratejileri için daha geniş bir alan kazanacağı vurgulandı.

Prada, Versace’nin yeni sahibi oldu

Satış işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Versace resmen Prada bünyesine geçti. Idol, Capri Holdings’in bundan sonraki dönemde Michael Kors ve Jimmy Choo markalarında stratejik planlarına odaklanmayı sürdüreceğini belirtti.

Şirketin bu yılı “istikrar yılı” olarak gördüğünü söyleyen Idol, 2027 mali yılına yönelik yeniden büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturduklarına inandığını dile getirdi.

Versace ekibine teşekkür edildi

Idol, açıklamasında Versace’nin dönüşüm sürecine katkı sunan ekibe özel bir teşekkür mesajı gönderdi. Özellikle şu isimleri anarak övgüde bulundu:

Donatella Versace

Dario Vitale

Emmanuel Gintzburger

Idol, bu liderlik kadrosunun marka için kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

“Versace’nin yeni döneminde doğru ortak Prada”

Açıklamanın sonunda Idol, Versace ekibine başarı dileklerini iletti ve Prada’nın markayı bir sonraki büyüme dönemine taşıyacak doğru ortak olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Versace’nin Prada bünyesine geçişi, küresel moda sektöründe son yılların en önemli devralmalarından biri olarak değerlendiriliyor.