Son Mühür- Yaklaşık 30 bin üst düzey kamu çalışanına 30 bin TL ek ödeme girişimiyle gündeme gelen torba yasa, içeriğindeki çok sayıda alt başlıkla toplumun hemen hemen tüm kesiminin yaşamını bir şekilde etkileyecek detaylarıyla dikkati çekiyor.

Vergi Uzmanı yazar Ozan Bingöl on başlık halinde yeni torba yasayla kabul edilen değişiklikleri mercek altına aldı.

On başlık altında sıraladı...



Buna göre Meclis'te kabul edilen Torba Yasayla getirilen değişiklikler şöyle...

-Mesken kira gelirlerindeki istisna uygulamadaki şekliyle devam ediyor. Yani istisna uygulaması kaldırılmadı.

-Emlak vergisine düzenleme yapıldı. Yeniden değerleme oranına bağlandı. Önümüzdeki yıl için de üst sınır 2 kat ile sınırlandırıldı.

-Dördüncü dönem geçici vergi beyanı geri geldi.

-Portföyünün en az %51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları için vergi geldi.

-Tapu harcındaki vergi ziyaı cezası %25’ten %100’e çıktı.

-Araç tescil ve devirlerindeki noter harcı geldi. Belirlenen maktu tutardan (1.000 TL) az olmamak üzere binde 2 harç alınacak.

-Ruhsatla çalışan bazı meslek gruplarına yıllık harç uygulaması geliyor: Kuyumcu 30.000, galerici 20.000, emlakçı 20.000, muayenehane açan doktor, 20.000, diş hekimi 20.000 TL harç ödeyecek. (Büyükşehir sınırlarında olup nüfusu 30.000’in üzerinde olan yerlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak.)

-İmalat sektörü haricinde diğer sektörlerde 4 puanlık prim teşviki 2 puana düşürüldü.

-Genel aydınlatma giderlerinde belediyelerin payı artırıldı.

-Prime esas kazanç sınırı 7,5 kattan 9 kata çıktı.