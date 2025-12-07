Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Muhittin Böcek, bir kez daha sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Böcek’in, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevinden akşam saatlerinde artan sağlık şikayetleri üzerine Antalya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Doktorlar sağlık durumunu değerlendiriyor

63 yaşındaki Böcek'in rahatsızlıklarının hastane ekiplerince detaylı şekilde değerlendirildiği bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde Böcek’in kronik hastalıkları nedeniyle yeniden tıbbi gözlem altına alındığı ifade edildi.

Bu sevk, eski başkanın tutukluluk sürecinde 7. kez hastaneye kaldırılışı oldu.

Böcek: “Kalp, şeker ve akciğer sorunları yaşıyorum”

Muhittin Böcek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini aktarmıştı.

Böcek, paylaşımında şeker, kalp, tansiyon ve prostat rahatsızlıklarının yanı sıra böbrek değerlerindeki yükselme ve akciğer problemlerinin devam ettiğini söylemiş; günlük 22 farklı ilaç kullandığını açıklamıştı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin süreç sürerken, Böcek’in sağlık durumu da kamuoyunda yakından takip ediliyor.

