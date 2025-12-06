Fergani Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen FGN-TUG-S01, uzayda gerçekleştirdiği hibrit motor ateşlemesiyle Türkiye’nin uzay tarihinde bir dönüm noktasına imza attı.

Türkiye’nin tamamen yerli mühendislik ürünlerinden biri olan Yörünge Transfer Aracı (YTA), yoğun hazırlık ve test aşamalarının ardından uzaydaki ilk büyük sınavını başarıyla tamamladı.

Fırlatma süreci: Falcon 9 görevinde uzaya taşındı

Milli YTA, 28 Kasım 2025’te ABD Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden, SpaceX’in Falcon 9 Transporter-15 göreviyle uzaya fırlatıldı.

Aracın uzaydaki operasyon aşamaları, Fergani mühendisleri tarafından Türkiye’deki yer kontrol merkezinden adım adım takip edildi.

Dünyada bir ilk: Hibrit motor uzayda ateşlendi

6 Aralık 2025 sabahı TSİ 07.46’da, FGN-TUG-S01 ana hibrit itki sistemini devreye aldı.

35 saniye süren ateşleme sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

Araç, 530 km irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak 720 km zirve irtifalı eliptik yörüngeye geçiş yaptı.

Bu operasyon:

Türkiye’nin kendi geliştirdiği hibrit motorla yaptığı ilk uzay ateşlemesi,

Dünyada hibrit motorun uzay yörüngesinde ilk kez ateşlenmesi olarak kayıtlara geçti.

Hibrit motorlar; katı ve sıvı yakıtlı roketlere kıyasla daha emniyetli, daha ekonomik ve daha basit sistemler olmaları nedeniyle geleceğin uzay lojistiğinde büyük önem taşıyor.

Görevin ikinci aşaması: Küp uydu başarıyla ayrıldı

Yörünge değişikliği manevrasının ardından gözler görevin ikinci kritik bölümüne çevrildi.

TSİ 11.35’te başlatılan süreç kapsamında, 11.45’te Fergani’nin geliştirdiği FRG-10D1 küp uydusu, Yörünge Transfer Aracı’ndan başarıyla ayrıldı ve hedeflenen yörüngeye yerleşti.

Bu adım, Türkiye'nin uzayda “yörünge lojistiği” kapasitesine sahip olma hedefinde önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi.

Tamamen Yerli Sistem: Uçuş Bilgisayarı ve Aviyonikler Milli

FGN-TUG-S01’in en dikkat çekici özelliklerinden biri; uçuş bilgisayarından aviyonik sistemlerine, güç dağıtım biriminden termal kontrol altyapısına kadar tamamen yerli tasarım ve üretim olması.

Bu proje ile Türkiye:

Uzayda hibrit motor ateşleyen ilk ülke,

Yörünge transfer araçlarını milli olarak geliştiren az sayıdaki ülkeden biri haline geldi.

Milli hedef: Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi

Gerçekleştirilen başarılı görev, Fergani Uzay’ın kurmayı hedeflediği “Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi” için de kritik bir temel oluşturuyor.

Bu sistem ile:

Gelecekteki uydu takımlarının farklı yörüngelere milli araçlarla taşınması,

Türkiye ve dost ülkelerin bağımsız konumlama kapasitesine kavuşması,

Uzay lojistiğinde dışa bağımlılığın azaltılması

amaçlanıyor.

Fergani Uzay, önümüzdeki 5 yıl içinde 100’den fazla uyduyu uzaya göndermeyi hedefliyor.

Ayrıca devam eden fırlatma sistemi çalışmalarıyla Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim sağlayan ülkeler arasına girmesi planlanıyor.

Türkiye uzayda yeni bir döneme giriyor

FGN-TUG-S01’in başarısı, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerini küresel vitrine taşırken, hibrit motor teknolojisinin potansiyelini de tüm dünyaya gösterdi.

Bu misyon, sadece ilk Yörünge Transfer Aracı’nın değil, Türkiye’nin geleceğe yönelik uzay ekosistemi vizyonunun da güçlü bir başlangıcı olarak görülüyor.