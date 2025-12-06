Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumuna katılarak “Şok Dalgaları ve Güvenlik Ağları: Kesinti Çağında Ticareti Yeniden Düşünmek” başlıklı panelde konuştu.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin son dönemde izlediği yol haritasına ilişkin önemli veriler paylaştı.

“Bütçe açığı %3’e, borçluluk %24’e geriledi”

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mali disiplin açısından önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son 2,5 yılda bütçe açığımız GSYH’nın yaklaşık yüzde 3’üne geriledi. Borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 24 seviyesine düştü. Cari açık büyük ölçüde ortadan kalktı.”

Şimşek ayrıca Türkiye’nin dış kırılganlıklarını azaltan iki önemli gelişmeye dikkat çekti:

Brüt rezervlerde 120 milyar dolarlık artış,

Kur korumalı mevduat hacminde 140 milyar dolarlık düşüş.

“En büyük sorun enflasyon; tek haneye inecek”

Ekonomik büyümenin 25 yıllık ortalamada yüzde 5,5 olduğunu hatırlatan Şimşek, mevcut büyümenin yüzde 3–4 seviyelerinde olmasını “yönetilebilir” olarak tanımladı.

İşsizliğin tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirten Şimşek, enflasyona ilişkin ise net bir mesaj verdi:

“Enflasyon hâlâ en büyük sorunumuz. Yüzde 70’lerin ortasından yüzde 31’e kadar düştü. Tek haneye de inecek.”

“2026 yapısal reformlar yılı olacak”

Şimşek, enflasyonla mücadelede kalıcılık için yapısal dönüşüm gerektiğini vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2026’yı ‘yapısal reformlar yılı’ ilan etti. Bu konuda iyimserim. Attığımız adımların kalıcı hale gelmesi için kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüteceğiz.”

Türkiye hizmet ihracatında ilk 20’de

Bakan Şimşek, Türkiye’nin küresel hizmet ihracatındaki konumuna da değindi:

“Türkiye, hizmet ihracatında dünyanın ilk 20 ülkesi arasında. Özellikle turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki fazlayı sürdürmek istiyoruz.”

Şimşek, turizmin Türkiye’nin dış dengesi açısından stratejik bir rol oynadığını da vurguladı.