Türkiye’de ABD menşeli ürünlere yıllardır uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve otomobil piyasasında hareketlilik bekleniyor. Özellikle Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep, Cadillac, GMC, Dodge, RAM, Hummer ve Chrysler gibi ABD üretimi araçlarda önümüzdeki günlerde fiyat listelerinde ciddi indirimler yaşanacak. 2018’de alınan ek yüzde 60 otomobil vergisinin sona ermesi, otomotiv sektöründe yeni bir döneme kapı açtı.

ABD üretimi otomobillerde vergi indirimi

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ABD menşeli ürünlere ek mali yükümlülük uygulamasının kaldırılması; otomobil, kozmetik, etil alkol, plastik eşya, tütün, pirinç, sert kabuklu meyve ve kağıt ürünlerini kapsıyor. ABD dizaynı otomobillere ek yüzde 60’lık vergi uzun süredir fiyatların yükselmesine neden oluyordu. Artık Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep ve diğer markaların ithalat maliyetleri ciddi şekilde düştü. Bu değişiklikle birlikte başta Tesla olmak üzere, birçok modelde yüzde 30-40 civarında pazara yansıyacak bir fiyat indirimi öngörülüyor.

Tesla fiyatları nasıl değişecek?

Bugüne kadar yüzde 60 ek vergiyle satılan Tesla modelleri için fiyatlar hızla değişiyor. Örneğin Tesla Model Y Standart Range şu an 2.3 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Yeni düzenleme sonrası aynı modelin fiyatı güncellemeye bağlı olarak 1.5 ila 1.7 milyon TL aralığına inebilir. Tesla, Ford ve Jeep markalarının yeni distribütör fiyatları ek vergi indiriminin ardından markaların Türkiye ofisleri tarafından güncellenecek. Otomotiv sektörü konunun yansımalarını netleştirmek için markaların resmi listelerini bekliyor.

ABD menşeli araçlarda vergi kaldırılması, pazarda stokların hızla tüketilmesini ve yeni modellere olan talebin artmasını beraberinde getirecek. Yerli ve ithal araç fiyatlarında gerçekleşen bu değişiklik, özellikle elektrikli ve lüks segmente olan ilgiyi artıracak. Yeni alınan karar, otomobilde rekabeti ve tüketiciye sunulan seçenekleri büyük ölçüde artırıyor.