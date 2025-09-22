Son Mühür- Lezzet atlası TasteAtlas, 18 Eylül 2025 güncellemesiyle dünyanın en iyi 100 tatlısını duyurdu. 144 binden fazla oy kullanılan listede Türkiye, dört tatlısıyla öne çıktı. Maraş dondurması ise dünyanın en iyileri arasında 4. sıraya yükseldi.

Tatlı dünyasında büyük rekabet

TasteAtlas, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en beğenilen tatlılarını sıraladı. 144 bini aşkın oy kullanılan değerlendirmede 96 bin oy geçerli kabul edildi.

Farklı kıtalardan onlarca tatlı listeye girerken, Avrupa mutfağı ve Latin Amerika tatlıları öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 tatlısı açıklandı

TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı şöyle sıralandı:

Pastel de Nata (Portekiz) – 4.7

Tiramisù (İtalya) – 4.5

Crêpes (Fransa) – 4.5

Maraş Dondurması (Türkiye) – 4.5

Dulce de Leche (Arjantin/Uruguay) – 4.5

Çikolatalı Sufle (Fransa) – 4.5

Sernik (Polonya) – 4.5

Kaiserschmarrn (Avusturya) – 4.5

Kladdkaka (İsveç) – 4.5

Maraş dondurması zirvede: Türkiye ilk 10’da

Türkiye’nin geleneksel tatlılarından Maraş dondurması, 4.5 puanla listenin 4. sırasında kendine yer buldu. Sert yapısıyla meşhur olan ve dövülerek hazırlanan bu özel dondurma, Türk mutfağının dünya çapındaki bilinirliğini bir kez daha tescilledi.

Diğer Türk tatlıları da listede

Maraş dondurmasının yanı sıra, Türkiye’den üç tatlı daha listeye girdi:

Baklava – 13. sıra

Lokma – 97. sıra

Muhallebi – 98. sıra

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, toplam dört tatlıyla dünyanın en iyi 100 tatlısı listesine girmeyi başardı.