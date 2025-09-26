Son Mühür- Malatya'nın Pütürge ilçesi, bugün yerel saatle 15:05'te meydana gelen bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü olarak Pütürge (Malatya) kaydedildi. Bu büyüklükteki bir sarsıntı, bölge halkı arasında kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar rapor edilmedi.

Sarsıntının detayları ve derinliği açıklandı

AFAD verilerine göre, deprem 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 15:05:57'de (TSİ) gerçekleşti. Depremin odak noktasının sığ olması dikkat çekti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bu sığ derinlik nedeniyle yüzeye yakın hissedildi. Sarsıntının koordinatları ise 38.18222 Kuzey Enlemi ve 38.71833 Doğu Boylamı olarak tespit edildi.

Pütürge ve çevresinde hissedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede son dönemde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarda kısa süreli bir endişeye yol açtı.