Cumhurbaşkanlığı tarafından 8 Şubat 2026 tarihli ve 33162 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLAN BÖLÜMÜ

a- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b- Çeşitli İlânlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: