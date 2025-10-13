Son Mühür- Programın konuklarından Kenan isimli bir katılımcı, mikrofonu eline alarak geçmişte “kaçakçılık yaptığını” açık açık dile getirdi. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan Can Kaya, “Çok açık sözlü değil misin, tutuklanırsın ulan!” diyerek espriyle durumu yumuşatmaya çalıştı.

Ancak konuk Kenan, ısrarla “Yok tutuklanmam, şu ana kadar tutuklanmadık” yanıtını verince stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Hasan Can Kaya’dan kurtarma manevrası

Durumu toparlamaya çalışan ünlü komedyen, “Şaka yapıyorum ama ‘kaçakçılık yapmadım’ dersen belki kurtarırsın” ifadelerini kullandı. Buna rağmen Kenan, sözlerinin arkasında durarak “Açık konuşmak gerekirse Doğu bölgesinde kaçakçılık oluyor ama ben hiçbir zaman yapmadım” dedi.

Kaya’nın şaşkın bakışları eşliğinde salonda kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

“Kaçakçı arkadaşa selam olsun”

O esnada mikrofonu alan bir başka konuk ise vergi memuru olduğunu belirterek “Kaçakçı arkadaşa selam olsun” sözleriyle stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Söz konusu diyalog, programın yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İzleyiciler, Hasan Can Kaya’nın tepkisini “efsane an” olarak yorumladı.