Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılabileceğine dair açıklamasının ardından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi şikayette bulundu.

Bakan Araguayan’dan sert açıklama

Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın duyurusunun ülkenin egemenliğine doğrudan müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Bakan Araguayan, ICAO’ya ilettikleri yazılı şikayette, “Bu tür bir adım, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 17 No’lu ekinde yasa dışı müdahale olarak tanımlanan ciddi bir ihlaldir. Yanlış bilgiler yayılarak havacılık operasyonlarının güvenliğini riske atmaktadır. ABD’nin böyle bir açıklama yapmaya yetkisi yoktur ve yasal bir dayanağı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Havacılık güvenliği tartışması

Venezuela’nın hamlesi, uluslararası havacılık güvenliği ve egemenlik hakları konularında yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Ülke, ABD’nin açıklamalarını kendi hava sahasına müdahale olarak nitelendirerek, ICAO’dan konuyla ilgili adım atmasını talep etti.