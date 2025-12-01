Son Mühür- Belarus'u demir yumrukla yöneten Lukaşenko Umman ziyareti sonrasında sırra kadem bastı.

Resmi devlet töreniyle karşılanmadığı Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaretiyle ilgili ne Belarus kaynaklarından ne de Umman tarafından açıklama yapılmaması kafaları karıştırdı.

Belarus eski Kültür Bakanı ve 2020'de vatana ihanet suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sürgündeki lideri Pavel Latuskha, Lukaşenko'nun ortadan kaybolmasına dikkat çeken isim oldu.



Neler olup bittiği açıklanmıyor...



''Lukaşenko, 28 Kasım'da Myanmar'dan Umman'a vardıktan sonra kayıplara karıştı. Üçüncü gününe giren bu süreçte, diktatörle ilgili neler olup bittiğine dair resmi bir bilgi yok.'' hatırlatmasında bulunan Latuskha,

''Umman'ın başkenti Maskat'taki görüşme protokolüne göre, diktatörün bu ülkeye ziyareti ne resmi ne de devlet ziyareti niteliğinde. Havalimanında muhafız birliği yoktu, üst düzey hükümet selamlaması yapılmadı ve devlet veya resmi ziyaretlerin tipik niteliklerinden hiçbiri mevcut değildi.

Bu, özel bir ziyaret; muhtemelen diktatörün Belarus halkından çaldığı özel fonların yerleştirilmesiyle ilgili. Ancak devlet fonlarının harcanmasını haklı çıkarmak için, Umman liderliğiyle üst düzey bir görüşme de yapılmış olmalı. Bu formatta Lukaşenko, düzenli olarak BAE'yi ziyaret ediyor.'' mesajı verdi.



Tedavi görüyor olabilir...



Diktatör olarak nitelendirdiği Lukaşenko'nun sağlık durumuna dikkat çeken Latuskha,

''Genel sağlık durumu göz önüne alındığında, belirli tıbbi işlemler geçiriyor olması ihtimali dışlanamaz. Sonuçta, kamuoyundan bu kadar uzun süreli, şimdi üçüncü güne uzanan kayboluşunu başka nasıl açıklayabiliriz?'' diye sordu.