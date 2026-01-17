Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak tarihinde ABD tarafından düzenlenen askeri operasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lopez, söz konusu operasyonda 47 Venezuela askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“Orantısız güç kullanıldı” iddiası

Devlet televizyonuna konuşan Lopez, operasyon sırasında Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensuplarının ağır silahlar ve yoğun askeri güç karşısında hayatlarını kaybettiğini belirtti. ABD’nin müdahalesini “orantısız güç kullanımı” olarak nitelendiren Lopez, hayatını kaybeden askerlerin ülkenin egemenliği için mücadele ettiğini söyledi.

Küba vatandaşları da hayatını kaybetti

Savunma Bakanı, saldırıda 32 Küba vatandaşının da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu durumun bölgesel boyutta ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Lopez, yaşananların yalnızca Venezuela’yı değil, Latin Amerika’daki dengeleri de etkilediğini ifade etti.

Ayacucho planı gündemde

Açıklamasında ordunun geleceğine de değinen Lopez, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan Ayacucho Planının mevcut şartlar doğrultusunda yeniden ele alınacağını söyledi. Bakan Lopez, yaşanan kayıpların ardından planın revize edilmesinin ve köklü bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.

“Hedefimiz anayasal düzeni korumak”

Lopez, temel amaçlarının ülkenin anayasal düzenini koruyacak, ulusal egemenliği ve saygınlığı güvence altına alacak güçlü bir ordu oluşturmak olduğunu vurguladı. Venezuela yönetiminin, yaşanan gelişmeler sonrası askeri kapasitesini ve savunma stratejisini yeniden şekillendirmeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamalar, Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterirken, bölgede tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğine işaret ediyor.