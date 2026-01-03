Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki operasyonla ilgili açıklamalarının ardından bu kez Meksika ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u hedef aldı. Trump, ülkeyi yönetmekle Sheinbaum’un değil, “uyuşturucu kartellerinin” ilgilendiğini öne sürerek, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırıp kaldırmayacaklarını sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını ifade etti. Trump, ayrıca Kanada üzerinden ABD’ye sokulan uyuşturucu maddelerin büyük çoğunluğunun güney sınırından giriş yaptığını belirterek, “Meksika ile ilgili adım atmak zorunda kalacağız” dedi.

Maduro destekçilerine uyarı

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya sadık kalanlara da uyarıda bulundu. “Sadık kalanların geleceği ciddi şekilde olumsuz etkilenecek” diyen Trump, bununla birlikte birçok kişinin fikir değiştirdiğini ve Maduro’ya olan sadakatin “çok az” seviyede olduğunu savundu. Başkan, bazı kişilerin ABD bayraklarıyla sokaklarda yürüdüğünü ve ABD’yi desteklediklerini gözlemlediğini belirtti.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD’yi ülkedeki sivil ve askeri hedeflere saldırmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşine yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, Maduro’nun “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı silah bulundurma” gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.