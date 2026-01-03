Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyona ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin “olağanüstü” bir askeri harekât yürüttüğünü söyledi. Trump, operasyon kapsamında geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, bunun ABD ordusunun bugüne kadar gerçekleştirdiği en etkili operasyonlardan biri olduğunu savundu.

Trump’ın açıklamasına göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro adalete teslim edilmek üzere bulunduğu evde yakalandı. Operasyon sırasında Karakas genelinde elektriklerin kesildiğini ifade eden Trump, silahlı kuvvetlerin Maduro’yu başarılı bir şekilde ele geçirdiğini söyledi. Trump, “Dünyada hiçbir ulus, ABD’nin dün gece başardığını başaramazdı” ifadelerini kullandı.

“Narko-terör” suçlaması

Maduro ve beraberindekilerin “narko-terör” suçlamasıyla yargılanacağını dile getiren Trump, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütüldüğünü vurguladı. Trump, dünyadaki uyuşturucunun yüzde 97’sinin deniz yoluyla Venezuela gibi ülkelerden geldiğini öne sürerek, ABD’nin bu sorunla uzun süredir mücadele ettiğini belirtti.

Açıklamalarında Venezuela’nın geleceğine ilişkin mesajlar da veren Trump, ülkede bundan sonraki sürecin ABD tarafından yönetileceğini ifade etti. Trump, Venezuela’nın kontrolünün ABD’de olacağını savunarak, operasyonun yalnızca askeri değil, siyasi sonuçları da olacağını dile getirdi.

ABD’nin ülkedeki varlığının geçici olacağını ancak “düzgün bir geçiş süreci hayata geçirilene kadar” bölgede kalacaklarını söyledi. Trump, gerekli görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasını başlatmaya hazır olduklarını belirterek, ilk operasyonun tek seferde hedefe ulaştığını savundu.

Operasyonun, “gayrimeşru Maduro diktatörlüğünü” sona erdirmeyi ve narko-terör faaliyetlerini bitirmeyi amaçladığını ifade eden Trump, Venezuela’daki uyuşturucu kartellerinin ortadan kaldırılacağını söyledi. Trump, Nicolas Maduro ve eşinin ABD topraklarında, Amerikan adaleti önünde hesap vereceğini belirterek, ikilinin şu anda ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinde tutulduğunu ve Florida’ya götürüleceklerini açıkladı.

Trump, Maduro’nun görev süresi boyunca ABD’ye karşı birçok suç işlediğini ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını öne sürerek, kartellerin ülkede etkin hale gelmesine göz yumduğunu iddia etti. Operasyonda görev alan ABD Silahlı Kuvvetleri’ni tebrik eden Trump, harekatın askeri ve siyasi hedeflerine ulaştığını savundu.

"Amerikalılar onun yüzünden öldü"

Trump, Maduro yönetimini yıllardır ABD’ye karşı suç işlemekle itham ederek, “Yıllardır masum Amerikalılar onun yüzünden hayatını kaybetti. İnsanlar kaçırıldı, vahşi şekilde öldürüldü” dedi.

Maduro rejiminin hapishaneleri boşalttığını ve suçluları serbest bıraktığını öne süren Trump, uyuşturucu tacirlerinin salındığını ancak bu dönemin sona erdiğini savundu. Trump, “Artık o sınırdan kimse geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

ABD’ye ait varlıkların milyarlarca dolar zarara uğradığını belirten Trump, operasyon gecesinde de ABD güçlerine karşı silah kullanıldığını söyledi. Trump, yaşananların ardından yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, “200 yıldır yaşanan ihlallerin artık hiçbiri olmayacak” açıklamasında bulundu.

Geçmiş ABD yönetimlerinin bu yönde adım atacak cesareti gösteremediğini savunan Trump, mevcut yönetimin bu duruma müsaade etmeyeceğini söyledi. Operasyonun, ABD’nin egemenliğini tehdit eden unsurlara yönelik bir uyarı niteliği taşıdığını dile getiren Trump, “ABD’nin egemenliğini tehdit edenlere bir ders olsun” dedi.

"Kendilerinin de başına gelebilir"

Trump, Venezuela’daki tüm siyasi aktörlere de açık mesaj göndererek, Maduro’nun başına gelenlerin benzer adımlar atan herkes için geçerli olabileceğini ifade etti. Açıklamasında, “Venezuela’daki tüm siyasi aktörler, Maduro’nun başına gelenlerin kendilerinin de başına gelebileceğini bilmeli” sözlerine yer verdi.

Trump, operasyonun ardından Venezuela’da yeni bir dönemin başladığını savunarak, “Venezuela dün geceden bu yana artık özgür bir halk” değerlendirmesinde bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...