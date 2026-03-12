Kahn, milletvekillerine yaptığı açıklamada Epstein ile ilişkisinin “tamamen profesyonel çerçevede” olduğunu savunarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suç teşkil eden eylemlerden haberdar olmadığını dile getirdi.

Komite üyeleri, Epstein’ın servetinin kaynağını, bu varlıkları hangi alanlarda kullandığını ve paranın herhangi bir yasa dışı faaliyetle bağlantısının bulunup bulunmadığını mercek altına alıyor. Kongre araştırmacılarının ise ifade öncesinde aylar boyunca bankalara gönderilen celpler ve ABD Hazine Bakanlığı’na yapılan ziyaretler aracılığıyla Epstein’a ait mali kayıtları detaylı biçimde incelediği belirtiliyor.

İddiaları reddetti

Muhasebe faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kahn, Epstein’ın hesaplarında istismar ya da insan ticaretiyle bağlantılı olabilecek herhangi bir mali işleme rastlamadığını ileri sürdü. Kahn ayrıca, Epstein’ın şirketlerinin kurulmasına katkı sağladığı ya da bu yapıların suç faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla oluşturulduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Yatırım ilişkileri

Komite üyelerinden Demokrat Temsilci Suhas Subramanyam, Kahn’ın ifadesinde bir yabancı ülke lideriyle gerçekleştirilen mali işleme dair bilgiler aktardığını belirtti ancak detay vermedi. Kahn’ın beyanında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suçlamalarda bulunan bir kişiye Epstein’ın mirasından uzlaşma ödemesi yapıldığının ifade edildiği aktarıldı.

Komite Başkanı James Comer ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahn’ın ifadesinde Trump ya da ailesine yapılmış herhangi bir ödeme tespit edilmediğini söyledi. Trump ise Epstein ile bağlantılı bir suça karıştığı yönündeki iddiaları sürekli olarak reddediyor.

En çok hangi isimler ödeme yaptı?