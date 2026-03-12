Son Mühür - ABD’de hüküm giymiş cinsel istismar faili Jeffrey Epstein’ın mali faaliyetlerine ilişkin Kongre soruşturması kapsamında dikkat çeken bir ifade alındı. Epstein’ın uzun yıllar muhasebeciliğini yapan ve mirasının yöneticileri arasında yer alan Richard Kahn, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine yaklaşık yedi saat süren kapalı bir oturumda konuştu.
Kahn, milletvekillerine yaptığı açıklamada Epstein ile ilişkisinin “tamamen profesyonel çerçevede” olduğunu savunarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suç teşkil eden eylemlerden haberdar olmadığını dile getirdi.
Mali kayıtlar incelendi
Komite üyeleri, Epstein’ın servetinin kaynağını, bu varlıkları hangi alanlarda kullandığını ve paranın herhangi bir yasa dışı faaliyetle bağlantısının bulunup bulunmadığını mercek altına alıyor. Kongre araştırmacılarının ise ifade öncesinde aylar boyunca bankalara gönderilen celpler ve ABD Hazine Bakanlığı’na yapılan ziyaretler aracılığıyla Epstein’a ait mali kayıtları detaylı biçimde incelediği belirtiliyor.
İddiaları reddetti
Muhasebe faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kahn, Epstein’ın hesaplarında istismar ya da insan ticaretiyle bağlantılı olabilecek herhangi bir mali işleme rastlamadığını ileri sürdü. Kahn ayrıca, Epstein’ın şirketlerinin kurulmasına katkı sağladığı ya da bu yapıların suç faaliyetlerini örtbas etmek amacıyla oluşturulduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi.
Yatırım ilişkileri
Komite üyelerinden Demokrat Temsilci Suhas Subramanyam, Kahn’ın ifadesinde bir yabancı ülke lideriyle gerçekleştirilen mali işleme dair bilgiler aktardığını belirtti ancak detay vermedi. Kahn’ın beyanında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suçlamalarda bulunan bir kişiye Epstein’ın mirasından uzlaşma ödemesi yapıldığının ifade edildiği aktarıldı.
Komite Başkanı James Comer ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahn’ın ifadesinde Trump ya da ailesine yapılmış herhangi bir ödeme tespit edilmediğini söyledi. Trump ise Epstein ile bağlantılı bir suça karıştığı yönündeki iddiaları sürekli olarak reddediyor.
En çok hangi isimler ödeme yaptı?
Comer’ın aktardığına göre Kahn, Epstein’a en yüksek ödemeyi yapan beş ismin Les Wexner, Glenn Dubin, Steven Sinofsky, Rothschild ailesi ve Leon Black olduğunu ifade etti.
Komite daha önce Wexner’ın ifadesine başvururken, Leon Black’ten de 13 Mayıs’ta gönüllü olarak ifade vermesi talep edildi. Kahn ayrıca, Epstein’ın servetini vergi danışmanlığı ve finansal planlama hizmetlerinden elde ettiğine inandığını dile getirdi.
44 bin belge...
Komite kaynaklarının aktardığına göre soruşturma çerçevesinde JPMorgan ve Deutsche Bank’tan temin edilen kayıtlar da dahil olmak üzere yaklaşık 44 bin mali belge mercek altına alındı.
Epstein’la bağlantılı en az 64 vakıf ve şirket tespit edildiği, bu yapılar arasında her gün yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu işlemler arasında kadınlara yapılan ödemeler, üniversite öğrenim ücretleri ve amacı net olmayan büyük miktarlı nakit çekimlerin bulunduğu ifade ediliyor.
Mahkeme kayıtlarına göre ise JPMorgan Chase, Epstein’ın ölümünden bir ay sonra ABD makamlarına 2003–2019 yılları arasında “şüpheli” olarak değerlendirilen 1 milyar doları aşan işlem bildiriminde bulundu.
İfadesi kafa karıştırdı
Ancak bazı komite üyeleri Kahn’ın beyanlarını ikna edici bulmadı. Demokrat Temsilci James Walkinshaw, Epstein’ın mali işlerini yıllarca yöneten bir ismin suç faaliyetlerinden habersiz olmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi.
Walkinshaw, “Jeffrey Epstein’ın insan ticareti ağı Richard Kahn olmadan sürdürülemezdi. Uzun yıllar finanslarını yönetti, ödemelere onay verdi. Buna rağmen bugün birçok e-posta, mesaj ve işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.