Son Mühür - Milyonlarca öğrenci ve veli, bu ay kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde tatil takvimine odaklandı. Her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan bayramda aileler ve dostlar bir araya gelirken, resmi tatilin süresi de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. “Yarın okul var mı?”, “13 Mart’ta ders yapılacak mı?”, “Bayram tatili ne zaman başlıyor?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 19 Mart itibarıyla başlayacak. Öğrencilerin hangi günlerde okula gideceği ve tatilin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla netleşti.

MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapmıştı. Ardından yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 30 Ocak Cuma günü sona ermişti. Şimdi ise gözler, 19 Mart öncesindeki bayram tatiline çevrildi.

Bayram tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte 9 günlük bir mola yapacak. Ramazan Bayramı ise bu ara tatilin son günlerine denk geliyor. Tatil süresince öğretmen seminerlerinin çevrim içi gerçekleştirileceği belirtilirken, öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak.