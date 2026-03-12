Son Mühür - Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt ürünlerinde yeni bir zam ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidilmesi bekleniyor.

Ne kadar zam gelecek?

Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış uygulanacak. Buna göre benzin grubuna 47 kuruş, motorine ise 76 kuruş zam yapılması bekleniyor. 12 Mart Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL