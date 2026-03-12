Son Mühür- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 13. gününe girilirken Orta Doğu’da gerilim giderek tırmanıyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, savaşın ekonomik boyutuna ilişkin çarpıcı veriler de ortaya çıkmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, çatışmaların yalnızca ilk altı günü Washington yönetimine milyarlarca dolara mal oldu.

Savaşın ekonomik faturası ağırlaşıyor

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Pentagon yetkilileri savaşın ilk altı gününde oluşan maliyete ilişkin bir değerlendirme yaptı. Operasyonların ABD’ye maliyetinin 11,3 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Kapalı toplantıda milletvekillerine aktarıldı

ABD basınından New York Times ve NBC News’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, söz konusu maliyet tahmini Salı günü Kongre üyelerine yapılan gizli bir bilgilendirme toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda Pentagon yetkililerinin milletvekillerine savaşın mevcut mali boyutu ve olası senaryolar hakkında detaylı bilgi verdiği ifade edildi.

Gerçek maliyet daha yüksek olabilir

Hazırlanan tahminin, çatışmalar başlamadan önce yapılan askeri yığınak, teçhizat sevkiyatı ve personel konuşlandırması gibi kalemleri tam olarak içermediği belirtiliyor. Bu nedenle savaşın gerçek maliyetinin açıklanan rakamdan çok daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.

Trump’tan sert mesaj

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadığını belirtse de son açıklamalarında daha sert adımlar atabileceklerinin sinyalini verdi.