Son Mühür- İstanbul’da yetim ailelere destek amacıyla düzenlenen “Kardeş Aileler ile İftar Buluşması” programı geniş katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği program, Taşyapı Etkinlik Alanı’nda yapıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı’nın Valiliğe bağlı faaliyet gösterdiğini hatırlatarak vakıf aracılığıyla çocuklara yönelik çeşitli sosyal destek projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

"Gönülden bir öğün kartı"

Programda yeni bir sosyal destek uygulamasını da duyuran Vali Gül, eğitim hayatını sürdüren ihtiyaç sahibi öğrenciler için “Gönülden Bir Öğün Kartı” sisteminin bu yıl ilk kez hayata geçirileceğini açıkladı.

Yeni uygulama kapsamında öğrencilere verilecek kartların yalnızca okul kantinlerinde kullanılabileceğini belirten Gül, kartlara her ay düzenli olarak bakiye yükleneceğini ifade etti.

Vali Gül, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Kart yalnızca okul kantinlerinde geçerli olacak. Her ay düzenli olarak 2 bin lira yükleme yapılacak ve öğrenciler bu bakiyeyi başta yemek olmak üzere zorunlu ihtiyaçları için kullanabilecek.”

Kira desteği devam edecek

Konuşmasında yetim ailelere yönelik sosyal desteklerin sürdürüleceğini de vurgulayan Gül, kira yardımı uygulamasının da devam edeceğini söyledi.

Vali Gül, geçmiş dönemde sağlanan desteklerin süreceğini belirterek ihtiyaç sahibi ailelere aylık 20 bin lira kira desteği verilmeye devam edileceğini kaydetti.

Yetkililer, yeni kart uygulamasının öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeyi ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmayı amaçladığını bildirdi.